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Uluslararası Af Örgütü: Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçudur

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısının artmasından "derinden endişe" duyduklarını belirterek, sivillere yönelik doğrudan saldırıların "savaş suçu" olduğunu bildirdi

Uluslararası Af Örgütü: Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçudur
Uluslararası Af Örgütü'nden Gazze açıklaması
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AA

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

AVRUPA-AKDENİZ İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ ORANTISIZ SALDIRILARI DURMALI

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med),İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik orantısız saldırılarının durması gerektiğini belirtti.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının, öncesinde hiçbir uyarıda bulunmadan pazar sabah saatlerinde Er-Rimal Mahallesindeki El-Vahde Caddesi'nde onlarca eve saldırı düzenleyerek yerle bir ettiği vurgulandı.

Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin, enkaz altındakileri çıkarma çalışmalarını çok zor şartlar altında yürüttüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız saldırılarının durması ve bunun için her türlü çabanın sarf edilmesi çağrısı yapıldı.

Euro-Med, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM),İsrail'in Gazze'deki ihlallerini izleme, bunları işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma dosyasına dahil etme ve İsrail askerlerinin yaptıklarının hesabını vermesi için çalışmaya çağırdı.

İsrail savaş uçaklarının pazar sabahı Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırıda 10'u çocuk, 16'sı kadın 42 Filistinli hayatını kaybetmişti.

AA'nın haberine göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 197'ye ulaştı. Yaşamını yitirenlerden 58'inin çocuk, 34'ünün kadın olduğu açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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