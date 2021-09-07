Suriyelilerin yurda dönüşte işkence gördüğü aktarıldı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Londra merkezli insan hakları kuruluşu olan Uluslararası Af Örgütü, "Ölümüne gidiyorsun" başlıklı bir raporda, istihbarat görevlilerinin, 13’ü çocuk olmak üzere 66 geri dönen kişiye yönelik ihlallerini belgeledi. Ayrıca gözaltında beş ölüme atıfta bulundu.

Rapor, Danimarka gibi bazı Batılı ülkelerdeki Suriyelilere yönelik eve dönme baskılarının arttığına dikkat çekti.

Raporda, "Suriye'nin artık güvende olduğunu iddia eden herhangi bir hükûmet, sahadaki korkunç gerçeği kasten görmezden geliyor ve mültecileri bir kez daha hayatlarından endişe ediyor." denildi.

Suriye, ülkesine dönen sığınmacıların ayrım gözetilmeyen işkence ve misillemelerle karşı karşıya olduğunu reddederken Suriye’den Beşar Esad, milyonlarca kişinin "baskı veya korkutma" ile ev sahibi ülkelerde kalmaya zorlandığını ve ev sahibi devletlerin kendileri için uluslararası yardımdan yararlandığını ve durumun onları maddi olarak cezbettiğini söyledi.

Reuters, Uluslararası Af Örgütü tarafından, Avrupa hükûmetlerini ve geçici koruma altı statüsünde kayıtlı Suriyelilerin sırasıyla en fazla olduğu Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de insanları geri dönmeye zorlayan her türlü uygulamayı durdurmaya çağırdığını yazdı. Raporun bildirimlerine ilişkin, Türkiye ve diğer ülkeler dahil henüz yorumda bulunmadı.

Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), zorla geri gönderme ve itme uygulamalarına ilişkin uyarıda bulundu.