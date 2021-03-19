Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi

AA

Kemankeş Projesi kapsamında 7 Balkan ülkesinden 14 Mart'a İstanbul'a gelen 17 sporcunun, Okçular Vakfı tesislerinde okçuluk eğitimini tamamlaması dolayısıyla sertifika töreni düzenlendi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, törende yaptığı konuşmada, 11 yıldır dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıttıklarını, Türkçe öğrettiklerini ve Türkiye'yle bağ kuran insan sayısını artırdıklarını anlattı.

Ateş, 3 yıldır devam ettirdikleri Kemankeş Projesi'nin birçok sac ayağı olduğunu ifade ederek, proje kapsamında dünyanın her tarafında Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk okçuluk kursları açabilmek için ilgili ülkelerden getirdikleri eğitmenlere okçuluk eğitimi verdiklerini ve YEE tarafından ülkelerinde Türk Okçuluk Kursu açıldığını kaydetti.

Bugüne kadar 30 ülkede Türk Okçuluğu Kursu açtıklarını aktaran Ateş, bu kurslarda Türk okçuluğunu öğrenen yüzlerce sporcunun yetiştirildiğini belirtti.

- "7 Balkan ülkesinde Türk okçuluğu kursları başlayacak"

Son 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında bugün ilk sertifika programını tamamladıklarını dile getiren Ateş, "Balkanlar'dan getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı tesislerinde eğittik. Bugün sertifikalarını alarak ülkelerine dönecekler ve böylelikle ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluğu kursları başlayacak." diye konuştu.

Ateş, bu süreçte başta Malezya olmak üzere birçok ülkedeki okulda da Türk okçuluğunu müfredata dahil ettiklerini kaydetti.

YEE Başkanı Ateş, konuşmasının ardından Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programını tamamlayan 17 sporcuya sertifikalarını takdim etti.

Okçular Vakfında Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programı'nı tamamlayan sporcular, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak.