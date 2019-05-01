Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve JAMA dergisinde Nisan ayında yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre uzmanların tüm uyarılarına rağmen hareketsizlikteki artış durdurulamıyor.

Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri desteğinde, ülke çapında 51 binden fazla kişinin 2001-2016 yılları arasında değerlendirildiği çalışmanın çarpıcı sonuçlarına dikkat çekti. Buna göre, bir günde oturularak geçirilen süre 2016 yılı itibarıyla ergenlerde 8.2, erişkinlerde 6.4 saate çıktı.

ÇOCUK VE ERGENLER GÜNÜN ÜÇTE BİRİNDE OTURUYOR

Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçektirilen ve Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirmesi kapsamında ülke çapında 51 bin 896 kişinin verilerinin incelendiği çalışma sonuçlarına göre günlük oturularak geçirilen zaman 12-19 yaş arasında 8.2 saat, 20-64 yaş arasında 6.5 saat ve 65 yaş üzerinde 6.1 saat olarak belirlendi. Çalışma sonuçları Amerikan halkının yüzde 65’inin günde en az 2 saat oturarak televizyon ya da video izlediğini, iş ve okul dışında günde bir saatten fazla bilgisayar kullanım oranının çocuklarda yüzde 56’ya, ergenlerde yüzde 57’ ye ve erişkinlerde yüzde 50’ye ulaştığını gösteriyor.

HAREKETSİZLİK HASTALIK VE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çalışma sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, oturularak özellikle ekran karşısında fazla zaman geçirilmesinin obezite, diyabet, kanser, kalp ve damar hastalıkları ve ölüm riskini artırdığını vurguladı. Hareketsizliğin dünyada her yıl 3.2 milyon ölüme neden olduğuna dikkat çeken Yıldız, İstanbul, Delhi, Sao Paolo gibi büyük şehirlerde insanların yalnızca işe geliş gidişte oturarak geçirdikleri sürenin günde 4 saate ulaştığını belirtti. Yıldız, hareketsizlik artışının özellikle çocuk ve ergenlerde endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Uluslararası çalışmalar çocukların liseyi bitirene kadar ekran başında geçirdikleri zamanın iki yıldan fazla olduğunu gösteriyor. Çocukluktan itibaren hareket alışkanlığı kazanılmadığında ise ileri yaşlarda kronik hastalık riski artıyor.

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Yıldız, hareketsizlik salgınının yalnızca ABD. gibi gelişmiş ülkelerin değil tüm dünyanın problemi haline geldiğini belirterek, “Türkiye’de her 10 kişinin 8’inin yetersiz hareket ettiğini biliyoruz. Bizim gerçekleştirdiğimiz ve ‘Metabolic Syndrome and Related Disorders’ dergisinin Nisan sayısında yayınlanan ve Azerbaycan’da metabolik sendrom, beslenme ve hareket alışkanlıklarını değerlendiren ilk çalışmanın sonuçları ile 10 kişiden 3’ünde metabolik sendrom, ikisinde obezite bulunduğu, en önemli risk faktörünün hareketsizlik olduğu ve düzenli fiziksel aktivite ile metabolik hastalık riskinin yüzde 44’e varan oranda azaldığı gösterildi” diyor.