Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı: Putin BRICS'e katılmayacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından Putin, Güney Afrika gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılmama kararı aldı
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklanma kararı çıkarmasının ardından Putin'in ağustos ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
Kremlin'den yapılan açıklamada Güney Afrika ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu Putin'in zirveye katılmamasına karar verildiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Karşılıklı mutabakat ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, kendisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek" denildi.
Güney Afrikalı yetkililer, UCM'nin tutuklama emri olduğu için Putin'in ülkelerine gelmesi durumunda karara uymalarını gerektiğini bunun da "savaş" anlamına geleceğini kaydetti