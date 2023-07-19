Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı: Putin BRICS'e katılmayacak

Kremlin'den yapılan açıklamada Güney Afrika ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu Putin'in zirveye katılmamasına karar verildiği bildirildi.

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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Karşılıklı mutabakat ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, kendisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek" denildi.