Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nin ödül töreni, Biletinial Sinemaları'nda yapıldı.

Müfit Can Saçıntı'ın sunumuyla gerçekleşen törende, Ulusal Film kategorisinde Kaan Müjdeci'nin yönettiği 'İguana Tokyo' filmi ödülün sahibi oldu.

Törene, jüri üyeleri; Onur Ünlü, Özge Özberk, Zeynep Öykü, Şirvan Yılmaz Kırtel, Bahar Hacıbektaşoğlu, Melik Saraçoğlu, Gurur Bozkurt, Kaan Müjdeci, Hasan Başoğlu, Filmsan Vakfı yöneticileri ve basın mensupları katıldı. En özgün filmleri izleyici ile buluşturma sözünü tutmanın huzuru ile başarılı bir festival gerçekleştirdiklerini belirten Artistik Direktör Kerem Akça şunları söyledi: Türkiye prömiyeri ağırlıklı bir festival oldu. 26 film gösterdik, 6 tane soru cevap ve söyleşi yaptık. Terry Gilliam'a 'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü' verdik. Tüm katkı verenlere ve paydaşlara teşekkür ediyorum.