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        Haberler Magazin Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nin ödül töreni, Biletinial Sinemaları'nda yapıldı. Ulusal Film kategorisinde Kaan Müjdeci'nin yönettiği 'İguana Tokyo' filmi ödülün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:49
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        Ödüller sahiplerini buldu
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        Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali'nin ödül töreni, Biletinial Sinemaları'nda yapıldı.

        Müfit Can Saçıntı'ın sunumuyla gerçekleşen törende, Ulusal Film kategorisinde Kaan Müjdeci'nin yönettiği 'İguana Tokyo' filmi ödülün sahibi oldu.

        Törene, jüri üyeleri; Onur Ünlü, Özge Özberk, Zeynep Öykü, Şirvan Yılmaz Kırtel, Bahar Hacıbektaşoğlu, Melik Saraçoğlu, Gurur Bozkurt, Kaan Müjdeci, Hasan Başoğlu, Filmsan Vakfı yöneticileri ve basın mensupları katıldı. En özgün filmleri izleyici ile buluşturma sözünü tutmanın huzuru ile başarılı bir festival gerçekleştirdiklerini belirten Artistik Direktör Kerem Akça şunları söyledi: Türkiye prömiyeri ağırlıklı bir festival oldu. 26 film gösterdik, 6 tane soru cevap ve söyleşi yaptık. Terry Gilliam'a 'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü' verdik. Tüm katkı verenlere ve paydaşlara teşekkür ediyorum.

        Müfit Can Saçıntı ve Kerem Akça
        Müfit Can Saçıntı ve Kerem Akça
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        ULUSAL FİLM YARIŞMASI 'İGUANA TOKYO' FİLMİNE VERİLDİ

        Ulusal Altın Cüce En iyi Film ödülü, 'İguana Tokyo' filmine verildi. Ödülü yönetmen Kaan Müjdeci'ye, Onur Ünlü ve Özge Özberk takdim etti.

        Uluslararası Film Yarışması galibi 'Invisible Fight' oldu 'Uluslararası Altın Cüce En İyi Film Ödülü', 'Invisible Fight' filmine iletilmek üzere Melik Saraçoğlu'na verildi.

        Fantasİstanbul 2024 'İstanbul Fantastik Filmler Festivali'nde Vizyon Sahibi Fantastik Yönetmen Ödülü', Eddie Alcazar'ın oldu. Ödülü, yönetmene iletmek üzere Artistik Direktör Kerem Akça aldı.

        Melik Saraçoğlu, Gurur Bozkurt, Özge Özberk, Kerem Akça, Kaan Müjdeci, Onur Ünlü ve Hasan Başoğlu
        Melik Saraçoğlu, Gurur Bozkurt, Özge Özberk, Kerem Akça, Kaan Müjdeci, Onur Ünlü ve Hasan Başoğlu

        Festivalde soru cevaplar ve söyleşiler de yapıldı. Kadıköy Sineması'ndaki basın toplantısının ardından 20 Eylül 2024'de başlayan Filmsan kurumsal paydaşlığıyla gerçekleşen festivalde, 26 film, izleyicilerle buluştu. Filmlerin yanı sıra yönetmen ve yapımcıların katıldığı, Kerem Akça moderatörlüğünde izleyici ile soru cevap ve söyleşi etkinlikleri de gerçekleştirildi.

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        #Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali
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