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Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım

Şimdiye kadar 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra milyonlarca kişi yaşam alanlarını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesini ziyaret eden Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü António Vitorino BBC Türkçe ile deneyimlerini ve çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım
BBC TÜRKÇE
İslahiye'de konteyner kampı Getty Images
İslahiye'de konteyner kampı

Şimdiye kadar resmi verilere göre 48 bin 448 kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde, milyonlarca kişi de yaşam alanlarını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre mülteciler dahil bu sayı en az 2,7 milyon.

Bunların bir kısmı yurtdışında, bir kısmı ülkenin farklı illerinde, geri kalanı ise deprem bölgesindeki geçici barınma tesislerinde hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor.

IOM, "hayatları paramparça olanların" geleceği için uluslararası toplumdan daha fazla yardım çağrısı yapıyor.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgede insani yardım ve uzun vadeli destek çalışmaları yürüten IOM, yaptığı 161 milyon dolar tutarındaki çağrının şu anda yüzde 30'dan azının finanse edildiğini aktarıyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ve geçen günlerde deprem bölgesini ziyaret eden IOM Genel Direktörü António Vitorino, hükümetin ve IOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları takdir ediyor ancak hala ciddi miktarda yardım gerektiğini söylüyor.

Vitorino bölgeden izlenimlerini, "Bugün depremle yıkılan tarihi kent Antakya'nın harabelerinde, geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, geleceği belirsiz, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım. Bildiğim tek şey, desteğe ihtiyaçları olduğu" ifadeleriyle aktarıyor.

IOM deprem bölgesinde, özellikle temiz su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimin sınırlı olduğu geçici yerleşim yerlerine uluslararası toplumun yardım çabalarını koordine ediyor.

Hükümetler ve özel sektör ile çalışan IOM, şimdiye kadar 44 IOM yardım uçağıyla Gana'nın başkenti Akra, Filipinler'in başkenti Manila ve Yeni Delhi'den yardımın Türkiye'ye ulaşmasına destek oldu.

Bunun yanı sıra IOM ekipleri Türkiye'deki mültecilerin güvenli bir şekilde yeni yaşam yerlerine ulaşması için çabalar yürütüyor.

Türkiye'nin farklı illerine yeniden yerleştirilen depremzedelerin çoğunlukla Türk vatandaşı olduğuna dikkat çeken IOM, başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin üçüncü ülkelere hızlı bir şekilde yeniden yerleştirilmesi için hükümetlere çağrıda bulunuyor.

Bu yönde geçtiğimiz haftalarda risk altındaki kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 89 kişilik Suriyeli mülteci grubu İspanya'nın başkenti Madrid'e kabul edildi.

Bu kişiler İspanya İçişleri Bakanlığı’nca İspanya tarafından tanınan mülteci olarak kaydedilecekler, belgelendirilecekler ve tıbbi ve psiko-sosyal yardım alabilecek.

Vitorino, "Türkiye, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve güvenlik arayan insanlara büyük bir cömertlik gösteriyor" diyor:

"Risk altındaki mültecilerin korunmasına ve bu felaketten etkilenen topluluklar üzerindeki baskıların hafifletilmesine yardımcı olmak için IOM ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), depremin ardından Türkiye'den diğer ülkelere mültecilerin hızlandırılmış bir şekilde yeniden yerleştirilmesi çağrısında bulunuyor.

"İyileşme çabaları başlarken, göçmenlerin refahını korumak hayati önem taşıyacak."

Vitorino aynı zamanda, depremden doğrudan etkilenen ekibinin çalışmalarına dikkat çekiyor:

"Deprem felaketinden üç gün sonra IOM, sınır ötesi yardımı yeniden başlatan ilk BM kuruluşlarından biri oldu.

"Bu insanların hepsi kahraman.

"Fedakarlıklarını asla unutmayacağız ve özellikle hayatını kaybeden üç IOM çalışanının ailelerine saygı ve başsağlığı dilemek istiyorum. "

Depremin ilk ayında 1 milyondan fazla acil ihtiyaç malzemesinin bölgeye sevk edildiğini aktaran IOM Direktörü Vitorino, uluslararası topluma bölgedeki yardım çalışmalarına destek yapma yönünde çağrısının devam edeceğini söyledi:

"Şimdi uzun soluklu süreç başlıyor. Hayatları paramparça olan milyonların geleceğini yeniden inşa eden Türkiye ile dayanışma zamanı."

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