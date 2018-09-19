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"Önümüzdeki yıllarda erkek kırmızı pandalar da gelecek ve o zaman tam bir aile olacaklar. Bu hayvanlar bambu filizleri ve yapraklarıyla besleniyor. Ayrıca meyve gibi ek gıdalar da veriyoruz. Temiz suyu çok seviyorlar, onun için barınağa bir havuz hazırladık."