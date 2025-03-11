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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Miller, Kosova ve Belarus ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Ümit Miller, Kosova ve Belarus ile karşılaşacak

        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile hazırlık maçı oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:50
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        Ümit Miller, Kosova ve Belarus ile karşılaşacak
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        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Alanya Gain Park Stadyumu'nda Kosova ve 25 Mart Salı günü ise saat 20.30'da Pendik Stadı'nda Belarus ile özel maç yapacak.

        Ay-yıldızlı ekip, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek.

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