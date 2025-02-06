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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Milliler, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:30
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        Ümit Milliler'in rakipleri belli oldu
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        Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Arnavutluk ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada H Grubu’nda yer alan milliler, Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

        Turnuvada 6 grupta 6’şar, üç grupta ise 5’er takım mücadele edecek. Grup birincisi 9 takım ve en iyi ikinci takımın doğrudan katılacağı turnuvaya, diğer 8 ikinci takım Kasım 2026’da yapılacak play-off maçları ile finallere katılma hakkı için yarışacak.

        Eleme maçları 2025 Mart ayında başlayacak ve Ekim 2026’ya kadar sürecek.

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