Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Arnavutluk ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada H Grubu’nda yer alan milliler, Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Turnuvada 6 grupta 6’şar, üç grupta ise 5’er takım mücadele edecek. Grup birincisi 9 takım ve en iyi ikinci takımın doğrudan katılacağı turnuvaya, diğer 8 ikinci takım Kasım 2026’da yapılacak play-off maçları ile finallere katılma hakkı için yarışacak. Eleme maçları 2025 Mart ayında başlayacak ve Ekim 2026’ya kadar sürecek.