Emrah Doğru edogru@haberturk.com

FETÖ'nün Ergenekon kumpas davasında, kritik isimlerden biri olan Dç. Dr. Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın'ın başucunda bulunan kimyasal maddeler incelemeye alındı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenini inceledi. Sayın'ın vücudunda yapılan incelemelerde; kesici, delici, yaralanma izi, bıçak ve silah yarası olmadığı tespit edilirken Sayın'ın yanındaki kimyasallar ve ilaçlara el konuldu.

Ümit Sayın'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Sayın'ın neden ve nasıl öldüğü yapılacak otopsi ve şüpheli maddelerin incelenmesinden sonra ortaya çıkacak.

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Dç. Dr. Ümit Sayın, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevliydi. 2008 yılında Ergenekon kumpas davasında gözaltına alınmış ve 23 ay cezaevinde yatmıştı.

4 yıl 9 ay hapis cezası alan Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra serbest kalmış, Ergenekon kumpası ortaya çıkınca mesleğine geri dönmüştü.