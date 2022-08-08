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Ümit Şengül: “Geçen seneden daha iyi olacağız”

Başakşehir’e deplasmanda 4-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından konuştu. Takımın ritmini bulacağını söyleyen Şengül, geçen seneden daha iyi olacaklarını ifade etti.

Ümit Şengül: “Geçen seneden daha iyi olacağız”
İHA

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren ve sahadan 4-0’lık mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Şengül, “Rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir’i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan’ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim için ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah çok farklı ve geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak” diye konuştu.

"BAHOKEN KENDİNİ İSPAT ETMİŞ BİR OYUNCU"

Şengül, “Önümüzdeki hafta aramıza katılanlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen seneki hücum oyuncularımız elimizde tamamen duruyor. Onların ritmini yakalamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da adapte olunca daha da farklı olacaktır. Bahoken, Fransa Ligi’nde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Celina’yı da 2 senedir istiyorduk ve o da bugün ikinci yarıda oynadı. Daha da katkı sağlayacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.

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