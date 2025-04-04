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        Haberler Gündem Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

        Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

        CHP'de olağanüstü kurultay süreci devam ederken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel başkanlığa adaylığını duyurdu. Uysal, yaptığı açıklamada "Birleşe birleşe kazanacağız" mesajını vererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyal krizi ancak birlik içinde aşabileceklerini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:00
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        Ümit Uysal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birleşe Birleşe Kazanacağız. Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

        Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadeleri kullanıldı.

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        #chp kurultay
        #Ümit Uysal
        #haberler
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