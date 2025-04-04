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        Haberler Bilgi Gündem Ümit Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Genel Başkan Adayı Ümit Uysal'ın biyografisi!

        Ümit Uysal kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Ümit Uysal'ın biyografisi!

        Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) genel başkanını belirlemek üzere 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultaya gidiyor. Bu kapsamda, olağanüstü kurultay süreci devam ederken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Peki, "Ümit Uysal kimdir?" İşte CHP Genel Başkan Adayı Ümit Uysal'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:09
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        Ümit Uysal kimdir?
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        Genel başkanını belirlemek üzere olağanüstü kurultay kararı alan CHP'de adaylar belli olmaya başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel başkanlığa adaylığını duyururken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olmuştu. Peki, "Ümit Uysal kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Ümit Uysal'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        ÜMİT UYSAL KİMDİR?

        Ümit Uysal 1970 yılında doğdu.1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroya meraklıydı.Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. ‘Komşularım’ diye seslendiği Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu. Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.İyi derecede İngilizce bilen Ümit Uysal’ın, "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" isimli yayımlanmış öykü kitabı bulunmaktadır.

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