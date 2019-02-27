Ümitköy öğrencileri yazarlarla buluşuyor

Ümitköy Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelenekselleşen etkinliklerde öğrencilerle yazar, şair, gazetecileri bir araya getiriyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen etkinliğin konuğu şair-yazar Rüya Tokgöz oldu. Şiire giden yol, şiir nasıl yazılır, okuma yazma ilişkisi konularında söyleşi yapıldı. Etkinlikte, şiir yorumlarına da yer verildi.

Rüya Tokgöz, kendi şiirlerinin yanı sıra önemli şairlerin şiirlerini de seslendirdi. Tokgöz’ün yorumlarını can kulağıyla dinleyen öğrenciler, program akışı içinde kendi şiirlerini de büyük bir coşkuyla seslendirdiler.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yarın da şair, yorumcu Mutahhara Arlı Özkök’ü misafir edecek.

İzleyen günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alacak konuklardan bazıları şöyle:

“Ömer Faruk Çiloğlu (Meteoroloji Radyosu Müdürü),Hakkı Uslu (İletişim, Eğitim, Karikatür),Üzeyir Gündüz (Yazar),Burcu Yılmaz (BTE Derneği Başkanı),Ali Karaçalı (Yazar, Yayıncı),Sultan Özateş (Eğitimci, Yazar),Tomris Çetinel (Sanatçı, Devlet Tiyatroları),Oğuz Koç (Keçe Sanatçısı).”