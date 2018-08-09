Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Mercan S. 2 ay önce boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. DHA'nın haberine göre, tartışma sonrasında Mercan S. eski eşi Hamdi S.'nin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı.

KORUMA KARARI VARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mercan S. 'nin karın boşluğundan 3-4 bıçaklandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Mercan S.'nin boşanma sonrası koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis kaçan Hamdi S.yi arıyor.

"TAM TAŞI ATACAKTIM"

Balkondan olayı gördüğünü söyleyen bir çevre sakini, "3-4 yerinden bıçakladı. Vatandaşlar müdahale etti .Saldırgan kaçtı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Baktım kadını bıçaklıyor, yerden taşı aldım. Tam taşı atacaktım o kaçmaya başladı" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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