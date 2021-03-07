Spor Toto 1. Lig'de lider Giresunspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip 29. dakikada 1-0 öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın asistinde Tomislav Glumac skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadeleler 43'ü gösterdiğinde Ümraniyespor farkı 2'ye çıkardı. Atakan Üner'in hazırladığı pozisyonda Kevin Mayi skoru 2-0'a getirdi. Giresunspor 45. dakikada Ibrahima Balde ile farkı 1'e indirdi ve ikinci yarı için umutlandı.

Karşılaşmada 69. dakika oynanırken Ümraniyespor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Idrissa Camara'nın asistinde Alim Öztürk maçın sonucunu belirledi: 3-1.

Altay'a 2-1 mağlup olarak 16 hafta sonra ilk kez kaybeden Giresunspor böylece üst üste ikinci yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, Samsunspor'un da yenilmesiyle liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise puanını 34'e yükseltti.