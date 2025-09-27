Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor - Çorum FK: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor - Çorum FK: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelen Ümraniyespor ile Çorum FK, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Giriş: 27.09.2025 - 21:31 Güncelleme: 27.09.2025 - 21:31
        Ümraniye'de kazanan yok
        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Melih Kurt, Samet Özkul, Mehmet Dura

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 81 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 81 Emre Kaplan), Bardhi, Oğuz Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Benny, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 46 Serkan Göksu)

        Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 81 Cemali Sertel), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Samudio (Dk. 62 Eren Karadağ), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Eze)

        Goller: Dk. 29 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 44 Glumac (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Arda Şengül, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 25 Glumac, Dk. 32 Soukou, Dk. 78 Yusuf Kocatürk, Dk. 87 Benny (Ümraniyespor)

