Umudunu kaybetmeyen hastaya hastaneye sekizinci çağrılışında böbrek nakli yapıldı Antalya'da böbrek nakli için 7 kez hastaneye çağrılan ancak değerlerinin uygun çıkmaması üzerine nakil gerçekleştirilemeyen 18 yıllık diyaliz hastası, sekizinci çağrılışında yeni böbreğine kavuştu

Kayseri'de yaşayan Mustafa Haki Turana 22 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başlayan Turan, böbrek nakli yapılabilmesi için 2012de Antalya'ya taşındı.

Annesi Ümmü Gülsüm, babası Recep Turan ile 4 kız kardeşi böbreğini bağışlamak için tetkik yaptırdı. Ailede dokuları tek uyumlu çıkan annenin kalp rahatsızlığı geçirerek baypas olması üzerine Turana nakil gerçekleştirilemedi. Sağlık Bakanlığının kadavra nakil sırasında olan Turan, uyumlu bağış çıkmayınca 2021de Kayseri'ye döndü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine uyumlu böbrek çıktığı için 7 kez çağrılan Turana, tetkiklerde enfeksiyon ya da kan değerleri kötü çıkınca nakil yapılamadı.

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Hipertansiyon rahatsızlığı da bulunan Turan, geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları sayesinde tekrar nakil için çağrıldı.

İlk kez tetkikleri iyi çıkan Turana, merkezin müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığında Doç. Dr. Kemal Eyvaz, Opr. Dr. Murat Kazım Kazan ve Opr. Dr. Sami Kolsuzun yer aldığı ekip tarafından böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUM"

Hastanede tedavisi süren 43 yaşındaki Turan, 18 yıl diyalize girdiğini ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Organ Nakli Merkezine nakil için çağrıldığında her defasında heyecanla geldiğini anlatan Turan, "2012den 2021e kadar nakillerde başarılı diye Antalya'da yaşadım. Baktım olmayacak Kayseri'ye döndük. En son yine hastaneden aradılar. Bir umut dedim, taksiyle beş saatte Antalya'ya geldim" ifadelerini kullandı.

Turan, tetkiklerde ilk kez değerleri uyumlu çıkınca çok şaşırdığını dile getirdi.

Antalya'ya ilk kez ailesi olmadan geldiğini anlatan Turan, "Değerler uyumlu çıkınca ailem Kayseri'den ablam yurt dışından geldi. Çok şükür böbrek nakli oldum. İyiyim, yeni bir hayata başlıyorum" diye konuştu.

Organ bağışı yapan aileye gözyaşı dökerek teşekkür eden Turan, "Allah o aileden razı olsun. Sürekli dua ediyoruz. Onların sayesinde yeni bir yaşama kavuştum. Ben sekizinci çağrılmamda nakil olabildim. Diğer nakil bekleyen hastalar da umudunu hiçbir zaman kaybetmesin, doktorlara güvensin. Ben hastaneden nakil için 8 kez çağrıldım 7sinde boş döndüm" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Aslaner de hastaların "ne zaman nakil olacağım" diye sorduğunu belirterek, "Hastalarımızın umudunu kaybetmemesi gerektiğini gösteren güzel bir örneği yaşadık. Mustafa bey, 8 kez çağrıldı 7sinde enfeksiyonu vardı ya da testleri uygun çıkmadı. Şu an sağlığı iyi" ifadelerini kullandı.