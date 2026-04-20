Umut Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı
Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:41
Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek, hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.
