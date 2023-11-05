Umut Evirgen pot kırdı! Eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğendi!
Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam bir markanın davetine katıldı. Çiçekli elbisesi ve kırmızı topuklu ayakkabıları ile verdiği cesur pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Şimdilerde Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen ise eski sevgilisi Sarıkaya'nın gönderisini beğendi.
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam bir markanın davetine katıldı. Ünlü isim çekildiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Güllü elbisesi ve kırmızı topuklu ayakkabılarıyla oldukça şık görünen Serenay Sarıkaya'nın gönderilerini, eski aşkı Umut Evirgen de beğendi.
Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yanlışlıkla beğeni attı. Evirgen 1 saat sonra yaptığı hatayı fark ederek beğenisini geri çekti fakat geç kaldı çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı bu hatayı görmüş oldu.
Alina Boz'la bir süredir oldukça ciddi olduklarını söyledikleri bir ilişki yaşayan Umut Evirgen, bu hamlesinden sonra açıklama yapacak mı merak konusu oldu...