Umut Fight Arena 2 geliyor

Uluslararası kick-boks organizasyonu Umut Fight Arena, İzmir'de nefesleri kesecek. Birçok başarıya imza atmış milli sporcular, boks galasında mücadele edecekler.

Umut Fight Center Gençlik ve Spor Kulübü'nün bu organizasyonu düzenlemesinin amacı, başarılı sporcuların profesyonel arenada yarışmalarını sağlamak olarak ifade edildi.

Milli sporcuların geceye renk katacağı organizasyon 4 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Saat 17:30'da başlayacak müsabakalar saat 20:30'da TR35 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bayraklı'da yapılacak organizasyonun promotörlüğünü milli sporcu ve milli takım antrenörü Umut Norgaz, genel koordinatörlüğünü ise Mert Coşan ve Berk Kuran üstlenecek.