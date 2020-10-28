Umut Kurt: Böyle görkemli set görmedim duymadım

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

SHOW TV'nin TIMS & B Productions imzalı 'Şeref Sözü', ekranlara Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın yapımcılığında yansıyor. Sezonun iddialı yapımı 'Şeref Sözü'nde başrolleri Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik paylaşıyor.

Cevdet Mercan'ın yönetmeni Eda Tezcan'ın senaristi olduğu 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Umut Kurt, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş de yer alıyor.

'Hasan'...

'Cihan'ın çocukluk arkadaşı, kan kardeşi. Babası gibi balıkçılık yapmaktadır. Kimi kimsesi kalmamıştır. Kendi gerçeğiyle yükselmek ve hikâyesini yazmak için zorlu yollardan geçmesi gerekecektir.

'Şeref Sözü'nde hangi kriterler sizi etkiledi?

Birçok şey var. Öncelikle projenin yönetmeninin Cevdet Mercan, senaristinin ise Eda Tezcan olması. Tabii ki muhteşem oyuncu kadrosu.. Her şeyiyle beni etkiledi. Bir de canlandırdığım karakter benim için çok önemliydi. 'Hasan' gibi bir karakteri uzun yıllardır canlandırmak istiyordum. Hem çok tek başına hem de biraz masalsı bir hayatı var. Yalnız birini karakterize etmeyi çok istedim. Bir de bu pandemi sürecinde bir adada çekim yapıyor olmak büyük avantaj sağladı. Bunun yanı sıra böylesine görkemli bir set ortamı daha önce ne gördüm ne de duydum.

'Hasan'ın sizinle bir benzer yanları var mı?

Evet var; deniz âşığı olması. Bir de neredeyse hemen hemen teknelerimizin aynı olması ve tek başına yaşaması benzediğimiz noktalar. Benim ekstradan bir köpeğim var. 'Hasan'ın öyle bir köpeği yok. 'Hasan'ın denizde olması, tek başına yaşaması, çok hoşuma gidiyor. Ben onun gibi hep bir gün bir yerden bir şeyin geleceğini beklerim. Denize gönderdikleri, denizden bekledikleri ve bir hayali var. Biraz trajik bir karakter...

Denize, dalmaya olan merakınızın kaynağı nedir?

Hep vardı. Yaklaşık 8 - 10 yıldır teknemle denizde olmaya bayılıyorum. Bir de zaten ülkemizde insanın nasıl olur da denize merakı olmaz? Neredeyse dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Biz ne kadar denizci olursak ülkemiz o kadar kalkınacak. Bir de bu kadar güzel bir deniz dünyanın hiçbir yerinde yok. Bundan uzak kalmak mümkün değil. Denizciliğin pahalı olduğu sanılıyor ama öyle değil. Bir marinaya İstanbul'da bir otoparka verdiğinizden daha fazla para vermezsiniz.

'Hasan' karakteri için özel bir çalışma yaptınız mı, senaryonun dışında senin Hasan karakterine kattığın unsurlar oldu mu?

Senaryo bittikten sonra hocamızla çalışıp onun istediği ölçüde bir karakter yakalamaya çalışıyoruz. Benim avantajım Cevdet Mercan ile üçüncü işimin olması. O yüzden ne istediğini çok iyi biliyordum. Hocamın yönlendirmeleriyle 'Hasan', çok daha iyi bir yere oturdu. Şu an 4'üncü bölümü çekiyoruz. 'Hasan' gitgide daha çok ete - kemiğe bürünüyor. İkimiz hissiyat ve duygu yoğunluğu olarak farklı insanlarız. 'Hasan' ile ortak noktamızın deniz olması çok bağlayıcı bir şey oldu. Zaten bildiğim şeylerdi, o yüzden bu işimizi kolaylaştırdı. Onun dışında bu masalsı meseleyi yakalamak için Cevdet Hoca ile mesai yaptık.

'Şeref Sözü'nün kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umuyorsunuz?

Bu dizinin uzun soluklu olmasını ve iyi bir noktaya gelmesini isterim. Benim için star olan projenin kendisidir. Eğer proje iyi giderse kariyer olarak herkese faydası olacaktır. Bugüne kadar hiç oynamadığım kadar içine kapalı bir adamı oynuyorum. Bunu da seyircinin gözünde başarabilmiş olmayı çok isterim.

Bugüne kadar sizden hiç şeref sözü istendi mi?

Şeref sözü olarak adlandırmayabilirim ama hiçbir iyiliği unutmam ben. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olurum. Bunun için bir şeref sözüne gerek yok. Bir gönül bağı kurulduğu zaman hep onun peşinden gidersin.