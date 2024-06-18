Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.
Sevilay Tilda Oğuz şu açıklamayı yaptı: Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.