UNESCO dünya mirasındaki 700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu

Çünkü Cinaralığı uzaktan baktığınızda bir çıkmaz sokak gibi gözüküyor. Dolayısıyla buraya kimsenin giremeyeceğini düşünerek Yunan askerleri de bakma ihtiyacı bile hissetmiyor. Bu şekilde köylülerde de tüm canlarını kurtarmış oluyorlar. Cinaralığı her gün yoğun bir ilgi görüyor" dedi.