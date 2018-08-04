Union Berlin - Erzgebirge Aue maçı istatistikleri

Union Berlin ve Erzgebirge Aue, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Union Berlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Erzgebirge Aue son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Union Berlin kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Erzgebirge Aue kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Union Berlin son hafta oynanan Dynamo Dresden maçında 0-1 kazandı.
Erzgebirge Aue ise Darmstadt 98 karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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