Union Saint-Gilloise: 2 - Cercle Brugge: 0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Giriş: 22.11.2025 - 21:00 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Lig lideri Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri Promise Akinpelu ve Alexander Florucz kaydetti.
Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.
