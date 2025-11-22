Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Union Saint-Gilloise: 2 - Cercle Brugge: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Union Saint-Gilloise: 2 - Cercle Brugge: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.

        Giriş: 22.11.2025 - 21:00 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:00
        G.Saray'ın rakibi Gilloise, üç puanı aldı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 15. haftasında Cercle Brugge'u 2-0 yendi.

        Lig lideri Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golleri Promise Akinpelu ve Alexander Florucz kaydetti.

        Galatasaray, Belçika ekibini Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü ağırlayacak.

