Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim "Üniversite ek tercihlerinde taban puan ve kontenjana dikkat edilmeli"

        "Üniversite ek tercihlerinde taban puan ve kontenjana dikkat edilmeli"

        Ek tercih dönemi 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, öğrencilerin tercihlerini hazırlarken taban puan, kontenjan ve meslek getirilerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini anlattı. Torgut, "Taban puanı oluşmuş bölümlerde öğrenci puanı yetmiyorsa tercih yapamıyor. Taban puanı oluşmamış bölümlerde ise kontenjan sayısı önemli. Ne kadar fazla kontenjan kalmışsa yerleşme ihtimali o kadar artıyor. Ancak öğrenciler her yazdıkları bölümde mutlu olup olmayacaklarını da düşünmeli. En önemli nokta doğru tercihi ve doğru mesleği seçmektir. Puan bazında da kontenjanı yüksek olan bölümleri üst sıralara yazmak avantaj sağlayabilir. Gelecek vadeden bir bölüm seçmeleri önemli. Ayrıca yazacakları üniversitenin imkanlarını inceleyerek özenli bir tercih listesi hazırlamaları gerekiyor. Çünkü bu karar, tüm hayatlarını etkileyecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite ek tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ek tercih döneminde öğrencilerin hangi kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Rehberlik Koordinatörü Emine Torgut, öğrencilerin 25- 30 Eylül tarihlerinde 24 tercih hakkını kullanırken taban puanı oluşmuş bölümler için puanlarının yeterli olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca bölüm seçerken bireysel özelliklerin, mesleğin gelecekteki getirilerinin ve üniversitenin akademik imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölüm değişikliklerine de değindi.

        Torgut, “Tercihler başladı ve öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Görüşmelerimiz hızla devam ediyor. 25-30 Eylül tarihleri arasında tercih yapılacak ve öğrencilerin 24 tercih hakkı olacak. Eğer taban puanı oluşmuş bir bölümü tercih edeceklerse, öğrencinin puanının bu taban puanın üzerinde olması şart. Taban puanı oluşmamış bölümler için böyle bir şart aranmayacak. Bu konuda çok soru geliyor. İlk yerleştirmede bir bölüme yerleşen aday, kayıt yaptırsa da yaptırmasa da ek kontenjanlardan yararlanamayacak” dedi.

        "NE KADAR FAZLA KONTENJAN KALMIŞSA, ÖĞRENCİLERİN YERLEŞME İHTİMALİ O KADAR ARTIYOR"

        Öğrencilerin tercih yaparken bireysel özelliklerini ve mesleğin getirilerini mutlaka değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Torgut, “Gelecek vadeden bir bölüm seçmeleri önemli. Ayrıca yazacakları üniversitenin laboratuvar, akademik kadro, kampüs, yurt dışı olanakları gibi imkanlarını inceleyerek özenli bir tercih listesi hazırlamaları gerekiyor. Çünkü bu karar, tüm hayatlarını etkileyecek. İlk yerleştirmede kontenjan fazlalığı nedeniyle tercih yapmak daha kolaydı. Şimdi şartlar netleşti. Taban puanı oluşmuş bölümlerde öğrenci puanı yetmiyorsa tercih yapamıyor. Taban puanı oluşmamış bölümlerde ise kontenjan sayısı önemli. Ne kadar fazla kontenjan kalmışsa, öğrencilerin yerleşme ihtimali o kadar artıyor. Ancak öğrenciler her yazdıkları bölümde mutlu olup olmayacaklarını da düşünmeli” diye konuştu.

        "EK MADDE VE NOT ORTALAMARI İLE YATAY GEÇİŞ İMKANI MÜMKÜN"

        Üniversiteye yerleştikten sonra bölüm değiştirmek isteyenler için yatay geçiş imkanlarını anlatan Torgut, şunları söyledi: “Bunlar ek maddeyle veya not ortalamasıyla yapılabiliyor. Öğrenciler, yatay geçiş dönemlerinde ilgili koordinatörlüklerden bilgi alarak başvuru yapabilirler. İlk yerleştirmede yerleşemeyen adayların hâlâ şansı devam ediyor. Bir yıl kaybetmemek için mutlaka uzman desteğiyle doğru bir tercih listesi hazırlamaları faydalı olacaktır. Kariyerine hızlı başlamak isteyenler için bir yıl ciddi bir kayıp olabilir.”

        "NE KADAR BAŞARILI OLURLARSA, BU DURUM KAZANÇLARINA DA YANSIYACAKTIR"

        Öğrencilerin tercih edecekleri üniversiteleri gezmelerini, akademik kadroyla tanışmalarını, web sitelerini incelemelerini öneren Torgut, “Üniversitenin sosyal imkanlarını, kulüplerini ve uluslararası fırsatlarını da değerlendirmeliler. Çünkü üniversite yalnızca öğretim değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel gelişim sürecidir. Meslek seçimi çok önemlidir. Hayatlarını bu meslekle sürdürecekleri için sonradan pişman olmamak adına sevdikleri alanları tercih etmeliler. Ne kadar başarılı olurlarsa, bu durum kazançlarına da yansıyacaktır. Sonuç olarak, en önemli nokta doğru tercihi ve doğru mesleği seçmektir. Puan bazında da kontenjanı yüksek olan bölümleri üst sıralara yazmak avantaj sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!