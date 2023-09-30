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        Haberler Gündem Üniversite ilk haftası yoklama alınır mı, ders işlenir mi? Üniversitede ilk hafta yoklama var mı?

        Üniversitede ilk hafta yoklama var mı?

        Üniversitelerin akademik olarak eğitimlerine başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci ilk haftalarda yoklama alınıp alınmadığını sorgulamaya başladı. Üniversitelerde ilk hafta ders işlenip işlenmediğine dair merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 22:35 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:35
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        Üniversite açılış tarihleri ile ilk hafta yoklama alınıp alınmadığı milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Dönemin başlamasına az bir süre kala araştırmaları hızlanan konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte "Üniversite ilk haftası yoklama alınır mı, ders işlenir mi?" sorularının yanıtları...

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        ÜNİVERSİTELERDE İLK HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

        Üniversiteler arasında yoklama uygulamaları konusunda farklı uygulamalar görülebilir. Ancak, genellikle üniversitelerde ilk hafta veya derslerin başladığı dönemde yoklama alınması yaygın bir uygulama değildir.

        Bazı özel durumlarda veya belirli derslerde öğretim elemanları, ilk hafta veya dersin başında öğrencilerin varlığını doğrulamak için yoklama alabilirler. Özellikle laboratuvar çalışmaları, atölye dersleri veya sınırlı kontenjanlı dersler gibi bazı özel derslerde yoklama alınması daha yaygın olabilir.

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        Yine de, üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için, öğrencilerin kendi üniversitelerinin politikalarını ve ilgili derslerin yönergelerini takip etmeleri önemlidir. Öğrenciler, derslere düzenli olarak katılarak devamsızlık politikalarına uyduklarından emin olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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