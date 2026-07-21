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        Haberler Bilgi Gündem ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YKS taban puanları açıklandı mı? YKS üniversite tercihi nasıl yapılır?

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YKS taban puanları açıklandı mı? YKS üniversite tercihi nasıl yapılır?

        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine hazırlanırken gözünü üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine çevirdi. Adaylar, "2026 YKS taban puanları açıklandı mı?", "Üniversite taban puanları ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:31 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine hazırlanırken gözünü üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine çevirdi. Adaylar, “2026 YKS taban puanları açıklandı mı?”, “Üniversite taban puanları ne zaman belli olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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        2026 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Üniversitelerin taban puanları her yıl; adayların tercihleri, kontenjan sayıları, sınav başarı düzeyi ve bölümlere olan talep gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle geçmiş yıllara ait puanlar yalnızca tercih döneminde yol gösterici bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

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        YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercih işlemleri, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekleri. Tercih sürecinde adaylar, ilgi duydukları üniversite ve bölümler arasından en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden onay işleminin de yapılması gerekiyor; onaylanmayan tercihler geçerli kabul edilmeyecek. Adayların tercih listelerini oluştururken ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki kuralları ve özel koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

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        2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLA

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