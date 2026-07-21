ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YKS taban puanları açıklandı mı? YKS üniversite tercihi nasıl yapılır?

Habertürk Manşet - 17 Temmuz 2026 (Çörek Otu Projesinden Kripto Borsasına: Ahbap'ta Neler Oluyor?)

Ahbap soruşturmasında 3. dalga. Çörek otu projesinden kripto piyasasına. Ahbap soruşturması nereye uzanır? Neden milyonlarca lira borçlandı? Haluk Levent'i kripto mu batağa itti? Kimin hesabından kimin parası geçti? Milyonlar neden asistanın hesabında? 2020-2026 vdönemine şike gölgesi. Yasal bahisle... Daha Fazla Göster Ahbap soruşturmasında 3. dalga. Çörek otu projesinden kripto piyasasına. Ahbap soruşturması nereye uzanır? Neden milyonlarca lira borçlandı? Haluk Levent'i kripto mu batağa itti? Kimin hesabından kimin parası geçti? Milyonlar neden asistanın hesabında? 2020-2026 vdönemine şike gölgesi. Yasal bahisle rakip takım lehine kupon. Kimi 78 kimi 1488 kupon yaptı. 19 kulüp yöneticisine soruşturma. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Suç Analisti Uzmanı Gökhan Turan ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul yanıtladı. Daha Az Göster