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Üniversiteler açılacak mı? 2021 - 2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklaması: Yüz yüze eğitim tarihi

Üniversiteler açılacak mı? Sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminde. Ağustos ayına girilmesiyle öğrenciler, bu yıl üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabını aramaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yeni başlayacak öğrenci adayları ve hali hazırda okuyan öğrenciler 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuyla ilgili YÖK'ün son açıklaması...

Üniversiteler açılacak mı? 2021 - 2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklaması: Yüz yüze eğitim tarihi

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili aramalar yeniden gündem oldu. Son yılı evden uzaktan eğitimle geçiren binlerce üniversiteli öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin aramalar yapıyor...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki Kabine Toplantısı açıklamalarında üniversitelerin 13 Eylül'de başlayacağını bildirmişti. Korona virüs salgının seyrine göre yeni eğitim öğretim yılında durumun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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