ABD'de üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard başta olmak üzere birçok üniversiteye yönelik ağır eleştirilerde bulunurken, ABD'de aralarında devlet üniversitelerinin de bulunduğu 18 üniversite, Trump'ın politik söylem ve uygulamalarının ardından direnme kararı aldı.

Guardian'ın haberine göre, İndiana Üniversitesi Bloomington Fakülte Konseyi, Rutgers Üniversitesinin öncülük ettiği ve 18 üniversiteden oluşan Big Ten Akademi İttifakı isimli gruba katıldı.

Grupta; Güney Kaliforniya Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor.

Grubun yayımladığı bildiride, kurumların bütünlüğünün korunmasının amaçlandığı ifade edilirken, üyelerden birinin bütünlüğünün hiçe sayılmasının bütün üyelere karşı atılmış bir adım olarak addedileceği dile getirildi.

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İndiana Üniversitesinin adımı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Xiaofeng Wang isimli profesörün evine baskın düzenlemesinin ardından geldi.

Hiçbir hukuki müeyyideye tabi tutulmayan Wang'ın üniversiteden kovulmasıyla İndiana Üniversitesi Bloomington Fakülte Konseyinin tavrı netleşti.

TRUMP'IN HARVARD'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.