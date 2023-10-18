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        Haberler Gündem Eğitim Üniversitelerde mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak

        Üniversitelerde mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak

        12. Kalkınma Planı kapsamında, mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılması sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:09
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        Üniversitelerde mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, mesleki eğitimle ilgili başlıklar yer aldı.

        Kalkınma Planı kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği artırılacak. Tüm paydaşların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanacağı mesleki eğitim yönetim modeli geliştirilecek.

        Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak, eğitim kademeleri arasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek.

        Mesleki eğitimde ders seçimi dahil karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımının önü açılacak.

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        Mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ile teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak.

        ÖĞRENCİLER, FİRMALARIN EĞİTİM MERKEZİ ALTYAPISINDAN YARARLANACAK

        Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil uzun vadeli işbirliği yapılacak. Ülke sanayisinde öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardaki eğitim merkezi altyapısından mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin yararlanması sağlanacak.

        Staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin meslek içi eğitim almalarına yönelik projeler geliştirilecek ve bu eğitimler izlenecek.

        Mesleki ve teknik eğitime yönelik alternatif finansman kaynakları oluşturulacak ve bu kaynakların kullanımı artırılacak.

        Mesleki ve teknik eğitimde mesleki, akademik, dijital ve sosyal beceri kazanımı iyileştirilecek, ahilik kültürüyle birlikte mesleki değerlere bağlılık güçlendirilecek. Akademik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere ulusal beceri tanımlaması yapılacak.

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        Akademik, mesleki, dijital, sosyal ile duygusal becerileri içerecek şekilde kapsayıcı ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan ve dal açma ile kapatma süreci, yerel ihtiyaçlar ve sektör talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımı sağlanarak öğrencilerin ve eğiticilerin mesleki bilgi yanında dijital becerileri geliştirilecek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek, öğretim araç gereç ve içerikleri hazırlanacak.

        İşbirliği protokolleri kapsamında, hizmet içi eğitimlerle mesleki ve teknik eğitim atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik işbaşı eğitimlerine ağırlık verilecek.

        Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak. İş gücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak, öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak.

        BÖLGESEL VE SEKTÖREL DÜZEYDE BECERİ İHTİYAÇ HARİTASI ÇIKARILACAK

        Özel sektörle işbirliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılarak bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak.

        Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için program bütünlüğü esas alınarak başta OSB'lerde yer alanlar olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumlarının program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından eşleştirilmesi ve koordinasyonu sağlanacak.

        Özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet desteği kalite standartları gözetilerek verilecek.

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