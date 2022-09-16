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Üniversiteli Buse'nin sır ölümü! 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'da arkadaşları ile doğum günü kutlayan üniversite öğrencisi Buse İlgin (24), sabah kaldığı yazlık evde ölü bulundu. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin, doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp, kutladı. ULAŞILAMAYINCA ANNEANNESİ EVE GİTTİ Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası Buse İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan Buse İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖN OTOPSİDE BELİRLENEMEDİ Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü 'şüpheli' olarak geçen Buse İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse'nin ön otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Buse, İstanbul'da toprağa verildi.

ARKADAŞLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU Buse İlgin'in ölümünün ardından Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Buse'nin kız arkadaşı T.Ö. de ifadesinde, birlikte denize girdikten sonra akşam içki alarak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.