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Üniversiteli Buse'nin sır ölümü! Doğum günü sabahı yazlıkta bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üniversite öğrencisi Buse İlgin, arkadaşları ile doğum günü kutladığı gecenin sabahında yalnız kaldığı yazlıkta ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giden anneannesi tarafından bulunan Buse'nin Adli Tıp'ta yapılan ön otopsi raporun kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Buse'nin kız arkadaşının ifadesinde, sağlık ekiplerinin müdahale ederken gördüğü arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söylediği öğrenildi. Genç kızın kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Üniversiteli Buse'nin sır ölümü! Doğum günü sabahı yazlıkta bulundu
Üniversiteli Buse'nin sır ölümü!
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DHA

Tekirdağ'da arkadaşları ile doğum günü kutlayan üniversite öğrencisi Buse İlgin (24), sabah kaldığı yazlık evde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin, doğum günü olan 10 Eylül'de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.'yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp, kutladı.

ULAŞILAMAYINCA ANNEANNESİ EVE GİTTİ

Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası Buse İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine saat 11.00 sıralarına eve giden anneannesi H.V., Buse'yi yerde yatar halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan Buse İlgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖN OTOPSİDE BELİRLENEMEDİ

Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü 'şüpheli' olarak geçen Buse İlgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse'nin ön otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Buse, İstanbul'da toprağa verildi.

ARKADAŞLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Buse İlgin'in ölümünün ardından Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Buse'nin kız arkadaşı T.Ö. de ifadesinde, birlikte denize girdikten sonra akşam içki alarak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.

"YÜZÜ VE SAÇLARINDA KAN VARDI"

T.Ö., kutlamadan sonra evden ayrıldıklarını belirterek, sabah saatlerinde Buse'nin annesinin kendisini arayıp, eve gitmesini istemesi üzerine salonun ortasında sağlık ekiplerinin müdahale ederken gördüğünü, arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söylediği öğrenildi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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