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Üniversiteli Ömer, İznik Gölü´nde boğuldu

Bursa'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ömer Tütüncü yüzmek için girdiği İznik Gölü´nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü´nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu.-

Üniversiteli Ömer, İznik Gölü´nde boğuldu
DHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü´ne girdi. Bir süre sonra Tütüncü´nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü´nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu. Kıyıya çıkarılan Tütüncü´nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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