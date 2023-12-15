Ünlü aktör Camden Toy hayatını kaybetti
1990'lı yıllara damga vuran televizyon dizisi 'Buffy the Vampire Slayer' ile tanınan oyuncu Camden Toy, 86 yaşında hayata veda etti
Sarah Michelle Gellar'ın başrolde olduğu "Buffy the Vampire Slayer"da canavarları ve protez makyajlı karakterleri canlandırmasıyla tanınan Camden Toy, yaşamını yitirdi.
Yapılan basın açıklamasında, karakter oyuncusunun iki yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği açıklandı.
Aktörün birlikte olduğu Bethany Henderson, "Aylarca süren gizemli acılardan sonra geçen yıl şubat ayında kendisine teşhis konuldu. Birçok nedenden ötürü, en azından dünya gezegeninde daha uzun ve daha verimli bir dönem geçireceğimiz konusunda çok umutluyduk. Ne yazık ki, doktorların tedavileriyle yolun sonuna gelmiş gibiyiz" demişti.