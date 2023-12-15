Ünlü aktör Camden Toy hayatını kaybetti

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Aktörün birlikte olduğu Bethany Henderson, "Aylarca süren gizemli acılardan sonra geçen yıl şubat ayında kendisine teşhis konuldu. Birçok nedenden ötürü, en azından dünya gezegeninde daha uzun ve daha verimli bir dönem geçireceğimiz konusunda çok umutluyduk. Ne yazık ki, doktorların tedavileriyle yolun sonuna gelmiş gibiyiz" demişti.