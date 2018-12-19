Haluk Levent sahiplenmişti

Geçen Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan ve daha sonra ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen Ferdinand, buradaki hayatına çoktan alıştı.



Veteriner kontrolünde yapılan bakımı ile kısa sürede toparlanarak kendine gelen Ferdinand'ın, artık bir dana değil boğa olduğu belirtildi. Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, Ferdinand'ın ilk geldiğinde korku içinde olduğunu, artık her şeyin yoluna girdiğini, büyük bir değişiklik gösterdiğini anlattı. Sibel Çağlar, "Şimdi özgüveni yerinde. Eksik olan bütün kilolarını aldı. Ayakları iyileşti, boy attı, uzadı. Keyfi çok yerinde. Artık hiçbir sıkıntısı yok. Dört dörtlük bir boğa oldu. Geldiğinde danaydı, artık boğa oldu. Geldiğinde olması gereken kilonun çok altındaydı. 300-350 kilogram civarındaydı. Şimdi 600 kilograma yaklaştı" dedi.

Ferdinand'ın 2 yaşına yeni girdiğini düşündüklerini ifade eden Sibel Çağlar, "Çünkü bacak uzaması yeni tamamlandı.Geldiğindeki bacak boyu ile nereden baksanız 6 santimetre kadar bir fark var. Bu da Ferdinand'ın bir kurban olarak 2 yaşından önce pazara çıkarıldığının kanıtıdır. Veteriner hekimlerimiz de raporlarında Ferdinand'ın küçük olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.Ferdinand'ın çiftliğe gelmeden önce çok sorun yaşadığını belirten Çağlar, "Birçok arkadaşı, Ferdinand'ın gözünün önünde kurban edildi. Daha sonra denizde günlerce yüzdü ve birçok insan peşine takıldı. Buraya geldiğinde bir ordu onu karşıladı. Ne yapsın, tabii ki strese girecekti, sinirli olacaktı. Şimdi hiç sinirli değil" diye konuştu. Ferdinand'ın artık bir boğa gibi göründüğünü ancak çok uysal olduğunu, onu bir köpek gibi sevebildiklerini vurgulayan Çağlar, "Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor" dedi.

Ferdinand'ın 'Hilal' adında bir sevgilisinin olduğunu söyleyen Çağlar, O da şu anda arka tarafta yem yemekle meşgul. Konu yemek olunca aşk bitiyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok, keyfi yerinde dedi. Çiftlikte zaman zaman ekonomik olarak zorluklarla karşılaştıklarını, maddi imkansızlıklar nedeniyle bazen yem alma konusunda sorun yaşadıkları da ifade eden Sibel Çağlar, "Ekonomik olarak da zaman zaman sorun yaşıyoruz. Kışın üşümemeleri için iki misli yem vermek zorunda kalıyoruz. Kışın hareket etmeseler de havanın soğuk olmasından dolayı vücutları çok fazla enerji harcıyor. Çok kilo kaybediyorlar. O nedenle iki misli yem tüketiyoruz. Bunun için açıkçası kış aylarında ekonomik olarak zorlanıyoruz, sıkışıyoruz" dedi.

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