Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez hakkında kimliği belirsiz kişiler tarafından 2.5 milyon TL’lik icra takibi başlatıldı. Bu durumu son anda fark eden oyuncu avukatları aracılığıyla dolandırıcılığı engelledi.

PARA İADE EDİLMEDİ

Ünlü futbolcu kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetin üzerinden 44 gün geçti. Ancak iddiaya göre İcra müdürlüğü kasasında bekletilen para ünlü futbolcuya halen iade edilmedi.

"MAĞDURİYETİN 44. GÜNÜNDEYİZ"

Avukatları bu konuyla ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Hukukun haklıya hakkını vermek olduğunu belirten avukatlar, bir an önce ünlü futbolcunun parasının iade edilmesini istedi. Avukat Emin Özkurt, müvekkillerinin hesabından icra kanalı ile alınmak istenen 2.5 milyon liranın icra kasasında tutulmasını temin ettik. Hukuk dışı girişime maruz kalmış müvekkilime parası iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmekte. Bu mağduriyetin 44. Günündeyiz. 44 günde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi yargıya ve adalete olan güveni sarsıyor” dedi.