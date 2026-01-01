Ünlü isimler 2026'yı böyle karşıladı

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile olan fotoğrafını; "Mutlu yıllar" notu ile yayımladı.

İbrahim Kutluay, Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer ile yeni yıl yemeğine çıktı.

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu, yılbaşı gecesini kızları Lalin ve Leyla ile evde film izleyerek geçirdi.

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel kızları; Yade, Yeda ve Yasmin.

Seda Üren aile fotoğrafın; "Sağlık, iyilik, bereket, sevdiklerimizle huzurlu şanslı sevgi dolu bir yıl olsun… Hoş gel 2026, biliyorsun yüreğimi" notuyla yayımladı.

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile bu pozuna "Resmi olarak 2026" notunu düştü.

Aslı Enver, yeni yılı eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay ile karşıladı.