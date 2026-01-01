Habertürk
        Haberler Magazin Ünlü isimler 2026'yı böyle karşıladı

        Ünlü isimler 2026'yı böyle karşıladı

        Ünlü isimler, 2026'yı coşkuyla karşıladı. Yeni yıl, kimileri tarafından dışarıda kimileri tarafından da evde PTT (Pijama - Terlik - Televizyon) ile karşılandı

        Giriş: 01.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:40
        Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile olan fotoğrafını; "Mutlu yıllar" notu ile yayımladı.

        İbrahim Kutluay, Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer ile yeni yıl yemeğine çıktı.

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu, yılbaşı gecesini kızları Lalin ve Leyla ile evde film izleyerek geçirdi.

        Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel kızları; Yade, Yeda ve Yasmin.

        Seda Üren aile fotoğrafın; "Sağlık, iyilik, bereket, sevdiklerimizle huzurlu şanslı sevgi dolu bir yıl olsun… Hoş gel 2026, biliyorsun yüreğimi" notuyla yayımladı.

        Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile bu pozuna "Resmi olarak 2026" notunu düştü.

        Aslı Enver, yeni yılı eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay ile karşıladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağı'nda İstanbul istikametine ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

        Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Tır ve kamyonlar, polis ekipleri tarafından Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. (İHA)

