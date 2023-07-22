Ünlü isimler, 'Daha İyi Bir Gelecek'te buluştu

1 Şurada Paylaş!









Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Enerjisa Enerji' öncülüğünde Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı için kurulan 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansmanında cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansmanı Fişekhane'de gerçekleşti.

Lansman, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla gelecek nesiller için daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe ulaşmanın öneminin aktarıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın açılış konuşmasıyla başlayan, platformun detaylarının aktarıldığı, proje sözcüleri ile hayata geçirilen çalışmaların konuşulduğu, gazeteci, yazar ve yayıncı Nilay Örnek moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanda iş dünyasından, cemiyet hayatından ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim yer aldı.