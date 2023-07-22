Ünlü isimler, 'Daha İyi Bir Gelecek'te buluştu
Ünlü isimler, 'Enerjisa Enerji' öncülüğünde Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı için kurulan 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansmanında buluştu
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Enerjisa Enerji' öncülüğünde Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı için kurulan 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansmanında cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansmanı Fişekhane'de gerçekleşti.
Lansman, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla gelecek nesiller için daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe ulaşmanın öneminin aktarıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı.
Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın açılış konuşmasıyla başlayan, platformun detaylarının aktarıldığı, proje sözcüleri ile hayata geçirilen çalışmaların konuşulduğu, gazeteci, yazar ve yayıncı Nilay Örnek moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanda iş dünyasından, cemiyet hayatından ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim yer aldı.
Ünlü konuklar, 'Enerjisa Enerji'nin liderliğinde kurulan 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun vizyonunu ve hedeflerini vurgulayan önemli mesajları dinledi. Etkinlik boyunca, gelecek nesiller, doğal ve kültürel mirasın korunması, iklim ve çevre ile toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kritik konularda yapılacak çalışmalar proje sözcülerince detaylı bir şekilde anlatıldı.
Oyuncu Ceyda Düvenci, gezgin Burak Kan (Guru Kafa), 'Esmiyor' Kurucusu Derin Altan ile Masal Anlatıcısı ve Sanat Terapisti Judith Liberman eşliğinde gerçekleşen 'Nilay Örnek ile Daha İyi Bir Gelecek Nasıl Olur?' oturumunda birçok farklı konunun üzerinde duruldu.
"TARIM ARAZİM YOK"
Geceye katılanlar arasında Gizem Karaca da vardı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan uzaklaşıp, köy hayatına yerleşen Karaca, "Tatili bırakıp, geldim. Benim ilgi alanım orada bu tarz şeyler. Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak... Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum" dedi.
"BU ANLARIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"
İzmir'de yaşantısını sürdüren Gizem Karaca, "Bütün arkadaşlarım orada oluyor şu aylarda. Yönetmenler, yapımcılar, oyuncular... Hep beraber vakit geçiriyoruz zaten genelde. Bol bol denize giriyorum. Sezon başlayacak ve setler de başlayacak. Biz bu anların tadını çıkartıyoruz o yüzden" ifadelerini kullandı.
"DİNLENİYORUM"
Geceye katılan bir diğer isim de Selma Ergeç ile eşi Can Öz'dü. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ergeç, "Henüz bir şey yok şu an. Dinleniyorum bolca, ders çalışıyorum" açıklamasında bulundu.
YANITLAMADI
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından soluğu tatilde almıştı. Boşanmayı Şakrak'ın istediğini açıklayan Düvenci de etkinlikteydi. Ceyda Düvenci, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak, mekana giriş yaptı.
"BİRAZ DİNLENMEK İSTİYORUM"
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin de davete katılanlar arasındaydı. Biricik, "Otelimiz için neler yapabileceğime bakıyoruz. İşlerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Acelem yok şu an proje için. Yeni bitti zaten. Biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"KISMETİYLE GELİR ÖTEKİ İLİŞKİ"
Etknilikte objektiflere yansıyan İrem Helvacıoğlu da muhabirlerle sohbet etti. Helvacıoğlu, "Tatil yaptım, biraz gezdim. Çok güzel geçti. Tekrar tatile de gidebilirim, çalışa da bilirim" dedi.
Aşk hayatıyla ilgili de konuşan İrem Helvacıoğlu, "Şu an hiç onları düşünmüyorum. O kadar rahatım ki şu an... Kısmetiyle gelir öteki ilişki..." açıklamasını yaptı.