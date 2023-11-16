Ünlü isimler İBB Kültür Merkezleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, 14 ilçede bulunan kültür merkezinde, çocuklar ve yetişkinler için düzenlendiği konser, tiyatro oyunu, film gösterimi, atölye, söyleşi gibi etkinliklerde ünlü isimleri İstanbullularla buluşturuyor.

Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde halkla bir arada! Çocuklar ve yetişkinler için her ay yüzlerce etkinliğin düzenlendiği merkezlerde konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, atölyeler, söyleşiler ve çocuklar için sanat eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İBB Kültür’ün hazırladığı kültür merkezi programları her yaştan ve her kültürden İstanbulluya hitap eden etkinliklerle Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Çengelköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Şişli ve Tuzla’ya soluk oluyor.

Bulutsuzluk Özlemi

Ünlü isimler de kültür merkezlerinde

Tuna Kiremitçi, Mert Demir, Gülden Karaböcek, Ufuk Beydemir, Ege, Vedat Sakman, Bulutsuzluk Özlemi, Gece Yolcuları, Keremcem, Marsis, Leman Sam, Aylin Aslım ve daha nice seslerin İstanbullularla buluşacağı kültür merkezlerinde Kasım ayı sonuna kadar “Süt Kardeşler”, “Bir Yer Yüzü Ozanı “Monologlar Müzesi”, “Kök”, “Kreutzer Sonat”, “Pamuk Prenses ve Gizemli Ayna”, “Lıkır’ın Doğum Günü”, “Sevimli Fil Betty” gibi yetişkin ve çocuk oyunları da kültür merkezleri sahnelerinde olacak.

İBB Kültür’ün tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.