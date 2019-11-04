Kuaförüm Sensin haftaya çok renkli bir konseptle başladı. Yarışmacılar modellerini jürinin seçtikleri ünlü isimlere benzetmek için uğraştı. Modellerini; Shakira, Marlyn Monroe, Sibel Can ve Banu Alkan’a benzetmek için uğraşan yarışmacılar jürinin beklentilerini karşılayamadı. Özellikle yarışmaya yeni katılan Eylem ve Nesrin’in kendilerinden en düşük puanı almasına rağmen, gün birincisi olması jürinin tepkisini çekti.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;