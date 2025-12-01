Dizi - film sektöründen tanınan stedicam operatörü Ömer Belli, cuma günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı. Belli'yi arama çalışmaları sürüyor. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.

Devrim Özkan: Sinema emekçilerinin Ömer Belli için çağrısı var; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz. Tüm Sinema emekçilerini, yapımcı, yönetmen, oyuncu, ilgili tüm kurumları, yetkilileri ve kamuoyunu bu süreçte destek olmaya, dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Dayanışma zamanı! Umudumuzdan vazgeçmiyoruz.

Mine Tugay: Sinema emekçilerinden dayanışma çağrısı: "Ömer Belli nerede?"

Burak Deniz: Sinema emekçileri olarak çağrımızdır; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.

Elif Buse Doğan: Sinema emekçilerinin Ömer Belli için çağrısı var; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.

Aslı İnandık: Sinema emekçileri olarak çağrımızdır; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.

Serkay Tütüncü: Sinema emekçileri olarak çağrımızdır; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.