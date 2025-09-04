Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü isimler: Tebrikler Bizim Çocuklar - Magazin haberleri

        Ünlü isimler: Tebrikler Bizim Çocuklar

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından ünlüler, tebrik mesajları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tebrikler Bizim Çocuklar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan’a konuk oldu. Boris Paichadze Ulusal Stadı’ndaki mücadeleyi, 'Bizim Çocuklar', 3-2’lik skorla kazandı. Millilerimize galibiyeti getiren golleri; Mert Müldür ile Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.

        Aras Bulut İynemli

        Gökhan Özoğuz

        Yağmur Tanrısevsin

        Bilal Hancı

        REKLAM

        Athena

        Derya Uluğ

        Rıza Kocaoğlu

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bizim Çocuklar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor