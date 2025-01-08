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        Haberler Magazin Ünlü isimler üzüntüsünü paylaştı - Magazin haberleri

        Ünlü isimler üzüntüsünü paylaştı

        Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:41
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        Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, bu sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

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        Hülya Koçyiğit: Kültür hayatımızı zenginleştiren bir kültür insanını; yazar, senarist, eleştirmen sevgili dostum Selim İleri’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Usta kaleminden çıkan hikâye, roman, deneme ve anı kitaplarıyla edebiyat dünyamızın en güçlü isimlerinden, senaryoları ve katkıda bulunduğu filmlerle Türk sinemasında hatırı sayılır izler bırakan Selim İleri. Ah canım dostum, 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük bir mutluluktu. Bugün aramızdan fiziken ayrılmış olsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin.

        Büyük usta Selim İleri’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

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        Melek Baykal: Veda... Selim İleri, nurlarda uyuyun.

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        Ayşegül Aldinç: Edebiyat ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerini kaybetti. Gittiğin yerde mutlu ol, değerli Selim İleri. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm.

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        İclal Aydın: Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey... Gitmişsiniz. Siz de gitmişsiniz. Büyülü yazı ve düş dünyama, o şahane bahçeye açılan cam kapı kırıldı ve tüm cam kırıkları üstüme yağdı. Kahramanımdınız. Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz. Kalbim sızlıyor. Çok üzgünüm. İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Sizi tanımak ve son ana dek sevebilmek muhteşemdi. Yattığınız yer incitmesin... sizi çok seviyorum.

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        Rüştü Onur Atilla: Ve elveda Selim İleri...

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        Ceyda Düvenci

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        Hatice Aslan

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