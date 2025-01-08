Ünlü isimler üzüntüsünü paylaştı

İclal Aydın: Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey... Gitmişsiniz. Siz de gitmişsiniz. Büyülü yazı ve düş dünyama, o şahane bahçeye açılan cam kapı kırıldı ve tüm cam kırıkları üstüme yağdı. Kahramanımdınız. Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz. Kalbim sızlıyor. Çok üzgünüm. İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Sizi tanımak ve son ana dek sevebilmek muhteşemdi. Yattığınız yer incitmesin... sizi çok seviyorum.