Ünlü sanatçılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ, Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin de arasında bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 12'si tutuklu 18 sanıklı çetenin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 8 kişinin tahliyesine karar verdi.

İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ, Erdal Özyağcılar gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12 tutuklu 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde iki gün süren duruşmaya 12 tutuklu 6 tutuksuz sanık katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, dava dosyasının İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi arasında görev yönünden yaşanan uyuşmazlığın giderilmesi nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildiği, Bölge Adliye Mahkemesi'nin de İstanbul 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğu yönünde karar verdiği hatırlatıldı. İki gün süren duruşmada tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek tahliye taleplerinde bulundu. Duruşmada talepte bulunan bazı avukatlar ,müvekkilleri yönünden tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesi var olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme tutuklu sanıklardan Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen , Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan ve Sadık Duman’ın tahliyesine karar verdi.

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