Ünlü isimlerin bayram coşkusu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ramazan Bayramı sokak kutlamasında Cihangir halkını selamladı. Yıldız'a eşi Seyhan Hanım eşlik etti.

Bölgede ikamet eden Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Aslı Orcan, Tamer Levent, Sermiyan Midyad ve Ayhan Taş gibi ünlü isimler de düzenlenen etkinliğe kapılarının önünde eşlik etti.

Ünlü isimler, Yıldız'a seslenerek, "Buna ihtiyacımız vardı, neşemiz yerine geldi. Buruk geçen bayramımız şenlendi, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.