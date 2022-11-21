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Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku! - Güncel Haberler
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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku!

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan evine balkondan giren şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldur. Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak adeta sır oldu...

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku! - Güncel Haberler
Ünlü modacıya hırsızlık şoku
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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy'de bulunan evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken Özmen, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan evine 11 Ekim tarihinde saat 03.00 sıralarında otomobilleriyle gelen ve yüzlerini kapatan 2 şüpheli, apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri girdi. Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve ulaşan şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldurdu. Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu polis ekiplerine bildiren Özmen, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.


Yaşadıklarını anlatan Melisa Naz Özmen, Maalesef yakın zamanda başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Cenazem vardı, hastam vardı ve tam o sırada benim bu felaketimden yararlanarak evime hırsızlar girdi. Olay 6 dakikada çok hızlı ve profesyonel şekilde gerçekleşti. Hırsızlar kapımın şifresini bilerek içeri girdiler. Apartmanın holünü kullanarak oradaki ara camdan benim balkonuma ulaşıp balkonumdan da direk yatak odama girdiler. Orada bulunan dijital çelik kasamı aldılar. Aynı zamanda çekmecemde bulunan mücevherlerimi çantama doldurarak tam 6 dakika içinde çok soğukkanlı şekilde operasyonu gerçekleştirip binayı terk ettiler araçlarına binip uzaklaştılar dedi.
Konuşmasına devam eden Özmen, Yakın zamanda kaybettiğim benim için kıymeti çok büyük olan anneannemden kalma yüzükler, safir, yakut, zümrüt olmak üzere yüzük ve kolyeler, pırlanta gerdanlıklar ve saatlerim mevcuttu kasanın içinde. Bu zor zamanımda başıma böyle bir şeyin gelmiş olması daha büyük bir acı. Ve failler hala bulunamadı, bunun da üzüntüsünü yaşıyorum 1 buçuk aya yaklaşmış olmamıza rağmen. Maddi değeri geçtim, problem değil diyelim bir şekilde. Ama manevi değeri yüksek benim için hatıra olan anneannemden kalan mücevherler olduğu için İl Emniyet Müdüründen yardım istiyorum. Hala yakalanmadı 1 buçuk aya yaklaşmasına rağmen. Onların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum diye konuştu.

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