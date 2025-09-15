Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü müzisyen Bobby Hart hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Ünlü müzisyen Bobby Hart hayatını kaybetti

        1960'larda 'The Monkees' adlı müzik grubunun popüler şarkılarını yazan, ünlü müzisyen Bobby Hart, 86 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçen yıl kalça kırığı geçirmesinin ardından sağlığı bozulan ünlü müzisyen Bobby Hart, 86 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles'taki evinde hayata veda eden Hart'ın ölüm haberini, arkadaşı, yazar Glenn Ballantyne paylaştı.

        Bobby Hart; Micky Dolenz, Davy Jones, Michael Nesmith ve Peter Tork'tan oluşan, dizi için kurulan ve ardından 1960'ların popüler pop grubu haline gelen The Monkees için şarkılar yazdı. Aynı adlı dizi, kurgusal müzik grubu The Monkees'i oluşturan dört gencin maceralarını konu alıyordu. Hart, 1960'larda The Monkees'i popüler kültürde zirveye taşıyan güçlü şarkı sözü yazarı ikilisi 'Boyce and Hart'ın üyesiydi.

        REKLAM

        Bobby Hart, şarkı sözü yazarı ortağı Tommy Boyce ile birlikte, The Monkees'in en kalıcı hitlerinden bazılarını yarattı.

        Boyce and Hart ikilisi
        Boyce and Hart ikilisi

        'Boyce and Hart' sadece perde arkasında değildi. 'I Wonder What She's Doing Tonight' gibi kendi hitlerini de bestelediler. Şarkıları, 'I Dream of Jeannie' ve 'Tatlı Cadı' gibi sitcomlarda da yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bobby Hart
        #ölüm
        #müzisyen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"