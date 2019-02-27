Algı Eke, Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir. İşte Algı Eke'nin hayatının dair detaylar...
ALGI EKE KİMDİR?
Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada dramaturji okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır.
Ardından sırasıyla Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde oynamıştır. Ayrıca Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.
Günümüzde Galip Derviş dizisinde Hülya Uçar karakterini oynamıştır. Ayrıca oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte netd.com adlı sitede Şişenin Dibi adlı bir program yapmış, ancak 2 Ağustos 2013 tarihinde program bitmiştir. 6 Haziran 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlenmiştir.
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2009
|Mazi Yarası
|Sevda
|Ana karakter
|2013
|Kedi Özledi
|Kıymet Sönmez
|Ana karakter
|2015
|Guruldayan Kalpler
|Vicdan
|Ana karakter
|2015
|Yok Artık!
|Melis
|Yardımcı karakter
|2016
|Kaygı
|Hasret
|Ana karakter
|2016
|Kaçma Birader
|Esma Tunçbilek
|Ana karakter
|Televizyon dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2007
|Kavak Yerleri
|Sekreter
|Konuk oyuncu
|2008
|Baba Ocağı
|Kısmet Kılıçparlar
|Yardımcı karakter
|2010
|Dürüye'nin Güğümleri
|Hayriye Gülbayır
|Yardımcı karakter
|2011
|Keşanlı Ali Destanı
|Fehime
|Yardımcı karakter
|2012
|Annem Uyurken
|İclal Aycan
|Yardımcı karakter
|2013-2014
|Galip Derviş
|Hülya Uçar
|Ana karakter
|2015
|Ayrılsak da Beraberiz
|Berna
|Ana karakter
|2016
|Hayat Sevince Güzel
|Zarife Toprak
|Ana karakter
|2017
|İsimsizler
|Dr. Elif Toprak
|Ana karakter
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